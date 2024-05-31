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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, trafik kazası sonrası Alper Gezeravcı'yı ziyaret etti

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, trafik kazasının ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Alper Gezeravcı ve yanındaki 2 kişiyi ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Yavuz, gerekli tüm tetkiklerin yapıldığını belirterek, 'Kontrol amaçlı hastanemizde bulunuyor. Geçmiş olsun' dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, trafik kazasının ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Alper Gezeravcı ve yanındaki 2 kişiyi ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Yavuz, gerekli tüm tetkiklerin yapıldığını belirterek, "Kontrol amaçlı hastanemizde bulunuyor. Geçmiş olsun" dedi.

Kaza, D-100 Karayolu Yenidoğan Mahallesi geçişinde meydana geldi. 41 P 5074 plakalı midibüs, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu makam aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gezeravcı, danışmanı ve makam aracının şoförü hafif şekilde yaralanarak, tedbir amacıyla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hastaneye gelerek Alper Gezeravcı ve 2 kişinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kazanın, D-100 kara yolunda midibüsün Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile arkadan çarpması neticesinde meydana geldiğini ifade eden Yavuz, gerekli tüm tetkiklerin yapıldığını belirterek, "Kontrol amaçlı hastanemizde bulunuyor. Geçmiş olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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