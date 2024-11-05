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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Rafinerideki Patlamada Yaralananları Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Rafinerideki Patlamada Yaralananları Ziyaret Etti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki rafineride meydana gelen kompresör bakım çalışmaları sırasında patlamada yaralanan 12 personel, Vali İlhami Aktaş tarafından hastanede ziyaret edildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 12 personeli hastanede ziyaret etti.

Saat 13.30 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan rafineride kompresör bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, rafineri ekipleri olaya anında müdahale etti. Hafif şekilde yaralanan 12 personel, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine giden Vali İlhami Aktaş, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek patlama ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Aktaş, incelemelerin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçerek, burada tedavi edilen 12 yaralıyı ziyaret etti. Genel durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Aktaş, yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun temennilerini iletti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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