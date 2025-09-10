Haberler

Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde İntihar Olayı

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatan bir psikiyatri hastası, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatan bir kişi, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Şahsın intihar ettiği öğrenildi.

Olay, 22.00 saatlerinde Umuttepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Rasim Osman, hastanenin 5'inci katında bulunduğu sırada camı kırarak kendini boşluğa bıraktı. Osman, binanın balkon kısmına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan Rasim Osman, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
