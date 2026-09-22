Kocaeli Şehir Hastanesi otoparkındaki otomobilde çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

Kocaeli Şehir Hastanesi otoparkındaki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, hastanenin otopark alanında bulunan bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araçta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı