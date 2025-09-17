Kocaeli'nin İzmit ilçesinde orman yangını

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hatipköy Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler sonrası oluşan yoğun duman, kent merkezinden de görüldü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma devam ediyor. - KOCAELİ