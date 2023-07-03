Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hareketli saatler! Mahalleli, Suriyelilerin taşkınlık çıkardığı iddiasıyla yürüyüşe geçti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Suriyeli bir grubun dün gece taşkınlık çıkardığı iddiasıyla sokağa çıkan vatandaşlar sloganlar atarak yürüdü.

KÖPEK ZEHİRLEDİKLERİ İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı attığı duyulurken, söz konusu Suriyeli grubun sahibi olan bir köpeği zehirlediği iddia edildi.

"MAHALLELİ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ"

Zafer Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Ufukhan Aslan, Dilovası'ndaki görüntülere ilişkin paylaştığı videoda şu sözlere yer verdi: "Sahibi olan bir köpeği zehirleyerek öldürmüş Suriyeliler. Mahalleli duruma tepki gösterince, Suriyeli 150-200 kişilik grup ellerinde satır, taş ve sopalarla sokağa çıkıp resmen terör estirmişler. 10 kişinin deport edildiğine dair emniyet müdürü bize bir bilgi verdi"