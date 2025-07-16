Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı

Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında, TIR'ın dorsesindeki konteynerin otomobile düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Mahkeme kazaya neden olan TIR'ın sürücüsü Şahin Karakaş'ın tutuklanmasına karar verdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada TIR'ın dorsesindeki konteyner otomobilin üzerine düştü ve araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaya neden olan TIR'ın sürücüsü Şahin Karakaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'ndeAnkara istikametine giden Şahin Karakaş idaresindeki TIR, önce aynı yönde giden sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobile, ardından Sinan Demir idaresindeki otomobile çarptı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan TIR'ın dorsesindeki konteyner, Sinan Demir'in kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada Sinan Demir ile aynı araçta bulunan Okan Demir, Ramazan Budak, Ümit Adsay ve Muhammet Zengin araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Sinan Demir ve Okan Demir kaza yerinde, Ramazan Budak, Ümit Adsay ve Muhammet Zengin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Adli Tıp'taki incelemelerin ardından Fatih Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan cenazeler daha sonra yakınlarına teslim edildi. Okan Demir, Sinan Demir ve Muhammet Ali Zengin memleketleri Ağrı'da, Ramazan Budak Kayseri'de, Ümit Adsay ise Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde toprağa verildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan TIR sürücüsü Şahin Karakaş ise tedavisinin ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye çıkarılan TIR sürücüsü Şahin Karakaş için tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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