Kocaeli'nde Yangın: Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'nde Yangın: Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
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Başiskele ilçesinde çıkan yangında ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde alevlere teslim olan ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Muhtar Ustaoğlu Sokak'ta bulunan ahır ve samanlıkta çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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