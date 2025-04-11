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Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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TEM Otoyolu'nda yapılan otobüs aramasında 7 kilogram esrar ve sentetik haplar ele geçirildi. Ayrıca Başiskele'deki bir konutta uyuşturucu madde ve aparatlar bulundu.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otobüste yapılan aramada, bir yolcunun üzerinden ve valizinden toplamda 7 kilogram esrar ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dün TEM Otoyolu'nun Dilovası geçişi gişelerdeki bir otobüste arama yapıldı. Yapılan kontrolde yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde ve valizinde yapılan arama sonucunda 7 kilogram kubar esrar maddesi ve 2 lyrica sentetik hap ele geçirildi. Malzemelere el konuldu, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, dün Başiskele ilçesinde bir konutta yapılan aramada ise 1 kilogram 47 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 12 gram esrar, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Konut sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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