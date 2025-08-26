Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Esrar ve 583 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan operasyonda 12 kilo esrar ve 583 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, dün İzmit ilçesinde yapılan operasyonda 12 kilo 73 gram gram kubar esrar, 583 kök kenevir bitkisi, 260 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olaya karışan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ