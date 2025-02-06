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Kocaeli'nde Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kocaeli'nde Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Dilovası ilçesinde bir araçta gerçekleştirilen aramada, Osmanlı dönemine ait tabanca, sikke ve anforalar bulundu. Jandarma kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 sikke, 2 cam anfora, çömlek anfora, yüzük ve Osmanlı dönemine ait tabanca ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışması başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda dün Dilovası ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan kontrolde 3 sikke, 2 cam anfora, çömlek anfora, yüzük ve Osmanlı dönemine ait tabanca ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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