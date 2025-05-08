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Kocaeli'nde Odunlukta Yangın Çıktı

Kocaeli'nde Odunlukta Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bir odunluk alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmadı.

Kocaeli'nde odunluk alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bilinmeyen bir neden çıkan yangında odunluk alev alev yandı.

Yangın, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Gazi Yasin Caddesi üzerinde bulunan bir odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle odunlukta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odunluğu sardı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, odunlukta kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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