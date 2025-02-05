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Kocaeli'nde Kaybolan Serdar Arslan Ormanda Gömülü Halde Bulundu

Kocaeli'nde Kaybolan Serdar Arslan Ormanda Gömülü Halde Bulundu
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İstanbul'dan ticaret için Kocaeli'ye gelen Serdar Arslan, bir hafta boyunca kaybolduktan sonra ormanda gömülü olarak bulundu. Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

İstanbul'dan bir hafta önce Kocaeli'ne gelen ve o günden bu yana haber alınamayan Serdar Arslan ormanda gömülü halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

İstanbul'da ikamet eden ve Kocaeli'ne ticaret için gelen Serdar Arslan'dan haber alamayan yakınları polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Arslan'ın izine son olarak Kartepe Serinlik mevkiinde ulaştı. Bu noktada yapılan araştırmalarda Arslan'ın silahla vurularak toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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