Kocaeli'nde İnşaat Halindeki Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nde İnşaat Halindeki Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Başiskele ilçesinde izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda binanın çatısında hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi Akıncılar Sokak'ta inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, binanın çatısında hasara sebep oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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