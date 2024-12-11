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Kocaeli'nde Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmit ilçesinde bir binanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekip bölgeye intikal ederken, vatandaşlar sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre de kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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