Kocaeli'nde Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkiindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hülya Sokak'taki ağaçlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerden yükselen dumanlar, İzmit kent merkezi başta olmak üzere birçok farklı noktadan görüldü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. - KOCAELİ