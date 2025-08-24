Kocaeli'nde Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Güncelleme:
İzmit'in Kuruçeşme mevkiinde başlayan yangın, hızlı bir şekilde yayılarak çevreye panik yaşattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hülya Sokak'taki ağaçlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerden yükselen dumanlar, İzmit kent merkezi başta olmak üzere birçok farklı noktadan görüldü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
