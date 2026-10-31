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Kocaeli Körfez'de alev alan otomobil itfaiyece söndürüldü, araçta maddi hasar var

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Kocaeli Körfez'de alev alan otomobil itfaiyece söndürüldü, araçta maddi hasar var Haber Videosunu İzle
Kocaeli Körfez'de alev alan otomobil itfaiyece söndürüldü, araçta maddi hasar var
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, otomobili saran alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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