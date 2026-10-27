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Kocaeli İzmit'te tramvayın çarptığı 71 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti

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Kocaeli İzmit'te tramvayın çarptığı 71 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Kocaeli İzmit'te tramvayın çarptığı 71 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarptığı 71 yaşındaki kadın, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan A.K.'nin tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan Nesime Sert (71), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Milli İrade Meydanı tramvay hattında meydana geldi. Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan Nesime Sert (71) ile A.K.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Nesime Sert tramvayın altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın altında kalan Nesime Sert, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan Nesime Sert ile A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nesime Sert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı A.K.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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