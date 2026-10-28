Kocaeli İzmit'te restoranda bakışma tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restoranda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın, bakışma nedeniyle çıkan tartışma sonucu yaşandığı öğrenildi. Cinayet ve 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanan tutuklu sanık, "Kendimi ve arkadaşımı korumak amacıyla rastgele bıçağı salladım" dedi.

Olay, 23 Şubat 2025 tarihinde İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki restoranda meydana geldi. Alkollü olan şahıslar arasında çıkan kavgada İsmail Çınar (24), Muhammet Yiğit Ç. ve Ali Z. bıçaklandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Çınar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi olarak gözaltına aşınan M.Y. (25) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kavgaya karışan 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İddianameden

Olaya ilişkin iddianamede, sanık M.Y.'nin İsmail Çınar'ı boyun ve göğüs bölgesinden 3 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi. Sanığın, Muhammet Yiğit Ç.'yi sağ böbrek bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde, Ali Z.'yi ise sağ yan ve göğüs bölgesinde, kalbe yakın noktadan bıçaklayarak yaraladığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın İsmail Çınar'a karşı kasten öldürme, Muhammet Yiğit Ç. ve Ali Z.'ye karşı ise kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işlediği ifade edildi.

Duruşma ertelendi

Olaya ilişkin açılan davanın 3. celsesi Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.Y. ve taraf avukatları katıldı. Sanık M.Y. önceki savunmalarını tekrar ettiğini beyan etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Neden baktığını sordum"

Öte yandan, sanık M.Y.'nin ilk duruşmadaki savunmasının detaylarına ulaşıldı. Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen M.Y., "Olay öncesinde ölen şahsı ve diğer müştekileri tanımıyordum. Olay günü Samet ismiyle hitap ettiğimiz Görkem T., Talha Ç. ve Rümeysa ile birlikte gece geç saatte restorana gittik. Oturduğumuz masanın hemen arkasındaki masada İsmail Çınar, diğer müştekiler ve bir şahıs daha vardı. Muhammet Yiğit bizim masaya doğru bakınca yanımdaki arkadaşımla yanına giderek neden baktığını sordum. O da alkollü olduğunu, bakabileceğini söyledi. Aramızda ufak çaplı bir tartışma yaşandı. Garsonlar da araya girerek tartışmayı yatıştırdı" dedi.

"Benim boğazımı sıktı"

M.Y. savunmasına şöyle devam etti:

"Daha sonra hemen yan masamızda oturan, tanımadığım ama Muhammet Yiğit ile tanıştıklarını anladığım grup içerisindeki tanımadığım bir şahıs benim boğazıma sıktı. Yine yan masadan Seval bana küfretti. Ben de 'Bana mı küfrediyorsun?' diye sordum. O aşamada İsmail ve Muhammet benim üzerime yürüdü. Bana tekme ve yumruk attılar. Muhammet'in elinde çatal vardı. Bana vurduktan sonra çalışanlar bizi apar topar dışarıya çıkardı."

"İsmail ve Muhammet bana saldırdı"

Dışarıya çıktıktan sonra maktul İsmail Çınar'ın kendisine yumruk attığını iddia eden M.Y., "İsmail daha sonra çelme takarak beni yere düşürdü. Bu esnada Samet bizi ayırmaya çalışıyordu. Tanımadığım başka şahıslar da vardı. İsmail ile birlikte yerden kalktık. Sonra İsmail benim boğazımı sıktı. Tekrar araya girdiler, ayrıldık. O aşamadan sonraki olayları net hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla müştekiler ve tanımadığım birkaç kişi Talha'yı darp ediyordu. Bu arada polisi aramaya çalıştığımı tahmin ediyorum. Arama sırasında İsmail ve Muhammet bana tekrar saldırdı. Daha sonra yine vatandaşlar bizi ayırdı. Talha'ya saldırmaya devam ettiler" ifadelerini kullandı.

Kendimi korumak amacıyla rastgele bıçağı savurdum"

Üzerinde bulunan bıçağı Talha ve kendini korumak için İsmail ve Muhammed Yiğit'e doğru rastgele salladığını ifade eden M.Y., "Yaralayıp yaralamadıklarını görmedim. Bana saldırıyorlardı, vatandaşlar ayırınca Talha'ya saldırıyorlardı. Bu nedenle bizi korumak istedim. Daha sonra bıçağı rastgele salladıktan sonra geri çekilince Ali Z. ve tanımadığım şahısların bana doğru geldiğini görünce gelmesinler diye bıçağı savurdum. Ali Z.'nin bu aşamada yaralandığını düşünüyorum. Kimseye zarar vermek istemedim. Olay günü hepimiz alkollüydük. Bir anda kendimi korumak amacıyla gerçekleşen bir olaydır. Olay günü polise teslim ettiğim bıçak bana aittir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı