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Kocaeli'de park halindeki hafif ticari araç 6 metre yükseklikten düşerek yan yattı. Kazada yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi Akyüzler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 34 EG 2136 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten Gazi Osman Paşa Caddesi'ne düştü. Park halindeyken yüksekten düşen hafif ticari araç yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı