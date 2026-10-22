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Kocaeli Gebze'de özel halk otobüsü duvara çarptı, 10 yolcu yaralandı

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Kocaeli Gebze'de özel halk otobüsü duvara çarptı, 10 yolcu yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsünün duvara çarpması sonucu 10 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı; araçta maddi hasar oluştu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de özel halk otobüsünün duvara çarptığı kazada 10 yolcu yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Yağcılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. N.B. idaresindeki özel halk otobüsü, ara sokakta bulunan duvara çarparak duvarın üzerine çıktı. Kazada 10 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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