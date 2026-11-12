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Kocaeli Derince'de temiz hava almak için çıkan 80 yaşındaki adamı ekipler arıyor

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Kocaeli Derince'de temiz hava almak için çıkan 80 yaşındaki adamı ekipler arıyor Haber Videosunu İzle
Kocaeli Derince'de temiz hava almak için çıkan 80 yaşındaki adamı ekipler arıyor
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Kocaeli Derince'de temiz hava almak için evinden çıkan 80 yaşındaki adam, otobüsle Körfez İlimtepe'ye gittikten sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, ormanlık alan ve mahallelerde kayıp adamı arıyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde temiz hava almak için dışarı çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu. Kayıp olan yaşlı adam, en son görüldüğü bölgede ve ilçe genelinde didik didik aranıyor.

Temiz hava almak gayesiyle evinden çıkan İrfani Karaca, otobüsle Körfez ilçesindeki İlimtepe bölgesine geldi. Akşam saatlerinde evine dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamı bulmak için başlatılan çalışmalarda İlimtepe Kalıcı Konutları çevresindeki ormanlık alanlar başta olmak üzere Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ile Çene Dağı çevresi taranmaya başlandı. Ekipler, dronlarla havadan görüntü alırken karadan da belirlenen güzergahlarda arama faaliyetlerini sürdürüyor. Kayıp olan yaşlı adam, en son görüldüğü bölgede ve ilçe genelinde didik didik aranıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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