Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli Derince'de kumar oynayan ve oynatanlara 34 bin 812 TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Derince'de umuma açık eğlence yerlerine yapılan denetimde kumar oynayan ve oynatanlara 34 bin 812 TL ceza uygulandı. Denetimde ayrıca 'dolandırıcılık' ve 'kasten yaralama' suçlarından 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kumar oynatan ve oynayan şahıslara 34 bin 812 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yürüttü. Denetimler çerçevesinde kumar oynatan ve oynayan şahıslara toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında "dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli de yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Fransa sokaklarında Macron'a dikkat çeken protesto

Kafasını parçalayıp paraları sokağa döktü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler

Polonya'da iç savaş alarmı! Eski başbakandan korkutan uyarı geldi
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi

Haberi duyan soluğu zincir markette aldı! Büyük izdiham yaşandı
ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı

ABD'nin iki numarası bu hale geldi
Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi

Ünlü türkücü resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Hatay'da Lazları çok sevdiği için adını mahkeme kararıyla Temel Reis yaptı! Eserleri Avrupa'ya gidiyor

Lazları öyle sevdi ki adını değiştirdi! Herkes Trabzonlu sanıyor
Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı

Yıllardır gözlerden uzaktı! Ünlü oyuncu son durumunu anlattı
İstanbul'da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi

Sesleri duyan vatandaşlar panikle dışarı çıktı, 4 bina tahliye edildi