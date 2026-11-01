Kocaeli Derince'de kumar oynayan ve oynatanlara 34 bin 812 TL ceza kesildi

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde kumar oynatan ve oynayan şahıslara 34 bin 812 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yürüttü. Denetimler çerçevesinde kumar oynatan ve oynayan şahıslara toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında "dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli de yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı