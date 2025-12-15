Kocaeli'den Gümüşhane'ye uzanan zehir hattı jandarmaya takıldı

Kocaeli'den Gümüşhane'ye uyuşturucu taşıyan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, Y.D. isimli şahsın Kocaeli'den Gümüşhane'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

KOM ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın bulunduğu araç Övündü köyünde durduruldu. Narkotik köpeğinin şahsa ve araca tepki vermesi üzerine alınan adli arama kararına istinaden yapılan aramada 91 gram kubar esrar, 3 adet sentetik ecza hapı, 4 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE