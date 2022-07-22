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Son dakika haberi | 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CVS 760 plakalı Fiat marka otomobilin frene basması üzerine, hemen arkadan gelen Mehmet Ş. idaresindeki 34 VV 7573 plakalı panelvan minibüs ve onun da arkasından gelen Emrah Ö. yönetimindeki 41 P 8084 plakalı işçi servisi minibüsü birbirine girdi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.D., servis aracındaki işçilerden Fatih Y. ve Mustafa Ç. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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