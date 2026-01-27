Haberler

Fayanslar kabarınca AFAD ve polis harekete geçti: Ev tedbiren tahliye edildi

Fayanslar kabarınca AFAD ve polis harekete geçti: Ev tedbiren tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmit ilçesinde bir evde meydana gelen zemin çökmesi ve duvarlardaki çatlaklar sebebiyle AFAD ekipleri evin tahliye edilmesine karar verdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, detaylı jeolojik ve yapısal incelemeler yapılacağı bildirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde meydana gelen zemin çökmesi ve duvarlarda oluşan çatlaklar paniğe sebep oldu. Fayansların kabarması üzerine AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası yapı tedbiren tahliye edildi.

Olay, İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde son günlerde çatlaklar oluştu, zemin kısmında çökmeler, tabanda oynama gözlemlendi. Fayansların kabarmasıyla da durum fark edildi. Bölgeye çağrılan AFAD ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmede binanın riskli olabileceği belirtilirken, can güvenliği sebebiyle ev tedbiren boşaltıldı. Olayla ilgili teknik incelemeler devam ediyor.

Ev sahibi ailesinin yakınlarından Oktay Arslan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evde çatlaklar oluşmaya başladı, ayağımızı bastığımız yer çökmeye başladı, her yer oynuyordu. Fayanslar kabardı. Önceden buralarda havuz vardı. Sular oraya doğru gidiyor. Büyük ihtimalle tünel boşaldı, zemin kayma yaptı. Bahçede yaklaşık 20 metre boyunca bir çukur oluştu. Zamanında oraya çekyat, soba, buzdolabı gibi eşyalar doldurmuştuk. Bir yağmur akşamında bahçe komple aşağıya indi, bahçe duvarı çöktü. Şükür ki yaralanan olmadı, ev tedbiren tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bölgede detaylı jeolojik ve yapısal inceleme yapılacağını, evle ilgili nihai kararın teknik rapor sonucunda verileceğini bildirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, incelemeler tamamlanana kadar yapıya girişe izin verilmeyeceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü

Külliye'de talihsiz anlar! Konuk lider bir anda yere kapaklandı
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

3 ismin sonucu çıktı! Aralarında ünlü oyuncu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Pınar Altuğ'un kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı

Kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Okul başlamadan tatil ilan edilebilir
FIFA'nın eski Başkanı Blatter, ABD'deki Dünya Kupası'na boykot çağrısı yaptı

FIFA'nın eski başkanından Trump'ı sinirlendirecek çağrı