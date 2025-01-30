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Kocaeli'de Yaya Kazada Milimlik Kurtuldu

Kocaeli'de Yaya Kazada Milimlik Kurtuldu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir araç çarpışmasının ardından kopan parçanın isabet etmesi sonucu yaralanan 18 yaşındaki Yusuf Efe, kazadan milimlik kurtuluşunu anlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çarpışan araçlardan kopan parçanın isabet etmesiyle elinden yaralanan yaya, milimlik kurtuluşu anlattı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 16 Ocak'ta Kandıra Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 34 BYY 156 plakalı pikap ile T.U'nun yönetimindeki 41 AUD 683 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan kopan parça Yusuf Efe (18) isimli yayanın eline isabet etti. Aracın Efe'yi ise sıyırdı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Efe, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına da yansıdı.

"Milimlik kurtuldum"

Yaşananları anlatan 18 yaşındaki Yusuf Efe, "Yolun karşısına geçerken talihsiz bir kaza geçirdim. 2 aracın çarpışması neticesinde bir parça elime sıçradı. 3 gün ağrı sürecim oldu, onun dışında ucuz atlattım diyebilirim. Şikayette bulunmadım, talihsiz bir kazaydı, ciddi bir durum olmadı. Milimlik kurtuldum, ucuz atlattım şükürler olsun. Yayalarımız dikkatli olsun, her an her şey olabiliyor. Aslında olmam gereken yerde olsaydım şu an burada değildim. Çünkü araç yaya geçidinden hızlı şekilde geçiyor. Ucuz atlattık" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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