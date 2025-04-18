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Kocaeli'de Yasa Dışı Yapılar Yıkıldı

Kocaeli'de Yasa Dışı Yapılar Yıkıldı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlarda kanuna aykırı inşa edilen 6 evin temeli imha edildi ve yasa dışı konteynerler kaldırıldı. Orman İşletme Müdürlüğü, yasadışı yapıların yıkımına devam edeceğini duyurdu.

Kocaeli'de ormanlarda yasa dışı yapılara izin verilmeyerek kanuna aykırı olarak inşa edilen 6 evin temeli imha edildi, konteynerler ise kaldırıldı.

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, yasa dışı yapı ve tesislerin inşasına geçit vermiyor. Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi'nde kanuna aykırı olarak inşa edilen 6 ev temeli, orman bölge müdürlüğü iş makineleri ile yıkıldı. Ayrıca orman arazisine yasa dışı konulan konteynerler de kaldırıldı. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, yasa dışı yapıların infaz çalışmalarına devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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