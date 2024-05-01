Kocaeli'de Gübretaş tesisinde vinç devrildi

Kocaeli Körfez'deki Gübretaş depolama tesisinde bir vinç devrildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DEMİRLER SÖKÜLÜRKEN DEVRİLDİ

Atalar Mevkii'nde yaşanan olayda Gübretaş'ın fabrika sahasının arkasında yapımı devam eden depolama alanı inşaatında müteahhit firmanın demirleri söktüğü sırada vinç devrildi.

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kocaeli Gündem'in haberine göre olayda yaralanan işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri işçileri hastaneye kaldırdı.