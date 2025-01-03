Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ve Darıca ilçelerinde gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ve Darıca ilçelerinde 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 179 gram sentetik kannabinoid, 4 gram metamfetamin, 4 ecstasy, 3 hassas terazi ve 2 bin 75 TL para ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli hakkında işlem yapılarak serbest bırakılırken, Ö.K., A.B. ve Y.K.D. isimli 3 şahıs ise tutuklandı. - KOCAELİ