Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu ve paraların ardından 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 1 kilo 125 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 17 bin 785 TL nakit para ve 50 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheliden S.N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.A. ve C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.