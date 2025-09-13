Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucuların yanı sıra nakit para da bulundu. 2 şüpheli tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 1 kilo 125 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 17 bin 785 TL nakit para ve 50 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheliden S.N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.A. ve C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
