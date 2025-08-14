Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 960 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 960 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kocaeli'de İzmit ve Kandıra ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında toplam 3 kilo 960 gram uyuşturucu ve 197 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı narkotik dedektifleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 12 Ağustos tarihinde İzmit ve Kandıra ilçelerinde iki adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 3 kilo 210 gram skunk maddesi, 750 gram kubar esrar maddesi, 197 kök kenevir bitkisi ve muhtelif miktarda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadesi alınan şüphelilerden A.O. ve T.A. tutuklanırken, diğer şahıs ise serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
