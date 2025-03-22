İBB seçime gidiyor! Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

İBB seçime gidiyor! Tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı

26 yıldır CHP'nin elinde olan ilçeye kayyum atandı
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü

3 servisle yola çıktılar! İşte İmamoğlu'nun götürüldüğü cezaevi
Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

"Soruşturma sürüyor" diyen Bakan Tunç'tan dikkat çeken çağrı

Kocaeli'de Usta Mahsur Kaldığı Çatıdan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kocaeli'de Usta Mahsur Kaldığı Çatıdan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir usta, kaplama yapmak için çıktığı çatıda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, ev sahibinin ihbarıyla kısa sürede olay yerine gelerek ustayı kurtardı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaplama yapmak için çıktığı çatıda mahsur kalan ustayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Aktop Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre usta, kaplama yapmak için binaya geldi. Ancak çatıya çıkış olmadı için usta balkondan çatıya çıkarak kaplama işini yaptı. İşini bitiren usta, çatıda mahsur kaldı. Durumu fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda kalan adamı kurtardı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title