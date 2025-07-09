Kocaeli'de tüfekle vurulan Yasin Örçen yaşamını kaybetti

Kocaeli'de tüfekle vurulan Yasin Örçen yaşamını kaybetti
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 4 Temmuz'da tüfekle vurulan Yasin Örçen, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayda şüpheli B.K. ise kaçtı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tüfekle vurulan Yasin Örçen (39), 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 4 Temmuz'da Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. henüz bilinmeyen nedenle tüfekle Yasin Örçen'e ateş açtı. Örçen bacaklarından yaralanırken, B.K. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Örçen, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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