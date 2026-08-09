Kandıra'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Cebeci-Kefken yolu Babatepe Akçakocabey Anıtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpıştığı kazada araçlar hurdaya dönerken, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve diğer ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı