Kandıra'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cebeci-Kefken yolu Babatepe Akçakocabey Anıtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpıştığı kazada araçlar hurdaya dönerken, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve diğer ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı