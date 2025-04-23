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Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Reyhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ES 0826 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, 41 AEY 378 plakalı Opel marka otomobil ve 34 HTK 529 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırılırken yol tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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