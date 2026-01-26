Kocaeli'de istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Şekerpınar-Çayırova bağlantı yolunda Şekerpınar istikametine seyreden S.A. idaresindeki 41 AAL 261 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü S.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü. - KOCAELİ