Haberler

Kocaeli'de istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'de istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, istinat duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Şekerpınar-Çayırova bağlantı yolunda Şekerpınar istikametine seyreden S.A. idaresindeki 41 AAL 261 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü S.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı