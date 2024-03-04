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Kocaeli'de Tır Kazası: Motokurye Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan 60 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiği belirlendi ve tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan 60 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Deniz Mahallesi Liman Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır ile Ahmet Arda (60) hakimiyetindeki 41 ARY 224 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motokurye Ahmet Arda tırın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Arda'nın cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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