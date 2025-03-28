Kocaeli'de Tır ile Çarpışan İşçi Servisinde 8 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 işçi ve servis şoförü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tır ile çarpışan işçi servisinde 8 kişi yaralandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile çarpışan işçi servisindeki 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 4501. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T. idaresindeki 34 LGR 743 plakalı işçi servisi, A.İ. yönetimindeki 41 VS 982 plakalı Mercedes marka tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 işçi ile servis şoförü V.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa