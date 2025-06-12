Kocaeli'de Terlik Çalan Beyaz Eşya Çalışanlarına İşten Çıkarma

Kocaeli'de Terlik Çalan Beyaz Eşya Çalışanlarına İşten Çıkarma
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Kocaeli'nin Kuruçeşme Mahallesi'nde beyaz eşya teslimatı sırasında bir çalışan, müşteri evinden terlik çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, iki çalışan işten çıkarıldı ve dava açılması planlanıyor.

Kocaeli'de beyaz eşya teslim ettikleri binadan "Hoşuma gitti" diyerek terlik çalan 2 çalışanın işlerine son verildiği öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz eşya alan vatandaşın evine kurulum ve teslimat için gelen servis çalışanlarından biri, işlem tamamlandıktan sonra binadan ayrılırken terlik çaldı. Terliği, mesai arkadaşının tuttuğu çöp poşetlerinin arasına gizleyen çalışan, hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından 2 çalışan işten çıkarıldı. Servisin, çalışanlar hakkında dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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