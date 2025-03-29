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Kocaeli'de Tartışma Kanla Bitti: Bir Kişi Vurularak Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartışma sırasında göğsünden 3 el ateş edilerek vurulan Hasan Hüseyin Osmanoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında kaçan H.Ş. isimli şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Konuşmak için çağırdığı kişi tarafından öldürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde konuşmak için yanına çağırdığı kişi tarafından göğsünden 3 el ateş edilerek vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Hüseyin Osmanoğlu ile ağabeyi, H.Ş. isimli şahsı arayarak yanına çağırdı. Olay yerine gelen H.Ş. ile Osmanoğlu ve ağabeyi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada H.Ş., belinde çıkardığı silahla 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Hasan Hüseyin Osmanoğlu, göğsünden vurularak ağır yaralandı. Osmanoğlu kanlar içinde yerde kalırken, H.Ş. ise olay yerinden kaçtı. Yakında bulunan jandarma komutanlığı ekipleri sesleri duyunca bölgeye intikal etti. Yaralıya ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaparken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden 3 el vurulan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Osmanoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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