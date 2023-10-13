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Kocaeli'de Şüphelinin İkametinde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde yapılan bir aramada şüphelinin ikametinde silah ve uyuşturucu buldu. Ele geçirilen malzemeler arasında esrar, bonzai, otomatik av tüfeği ve mermiler yer alıyor. Şüpheli gözaltına alındı.