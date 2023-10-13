Kocaeli'de Şüphelinin İkametinde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde yapılan bir aramada şüphelinin ikametinde silah ve uyuşturucu buldu. Ele geçirilen malzemeler arasında esrar, bonzai, otomatik av tüfeği ve mermiler yer alıyor. Şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına yönelik bugün Kartepe ilçesinde M.Ö. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. İkamette yapılan aramalarda 336.25 gram esrar, 282,68 gram bonzai, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 şarjör, 11 dolu kartuş, tabanca şarjörü ve 47 fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken hakkında çeşitli suçlardan adli işlem başlatılan M.Ö. gözaltına alındı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa