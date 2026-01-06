Kaldırımda yürüyen kişiye silahlı saldırı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişiye seyir halindeki araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sırasında durakta bekleyen bir kadın da yaralandı. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Özcan E. (50), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Açılan ateş sırasında durakta otobüs bekleyen Safinaz A. (35) da mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ