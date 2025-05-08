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Kocaeli'de Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Kocaeli'de Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan damperli tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken tır tamamen kül oldu.

Kocaeli'de seyir halindeki damperli tır alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan damperli tır, kısa sürede küle döndü.

Yangın, İzmit ilçesi Şahinler Köyü mevkii Akçaova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 APV 550 plakalı damperli tırın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün aracı durdurmasının ardından kısa sürede alevler tüm tırı sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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