İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Bu sefer ki çok ağır
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Kocaeli'de Servis Minibüsü 7 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Kocaeli'de Servis Minibüsü 7 Yaşındaki Çocuğa Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, park halindeyken oyun oynayan 7 yaşındaki bir çocuğa servis minibüsü çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Servis minibüsü 7 yaşındaki çocuğa çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.C. idaresindeki 41 P 0480 plakalı servis minibüsü, park edildiği sırada sokakta oyun oynayan M.Y.B.'ya çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü B.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

'Fenerbahçe'ye döner misiniz' sorusuna bomba cevap
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.