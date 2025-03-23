Kocaeli'de Polis Otosu ile Araç Çarpıştı, Yaralı Yok
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, polis otosu ile bir otomobil çarpıştı. Şans eseri yaralanan olmadı, her iki araçta maddi hasar oluştu.
Polis otosu ile otomobil çarpıştı, şans eseri yaralan olmadı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis otosu ile otomobil çarpıştı, kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 A 5432 plakalı polis otosu ile sürücü ismi öğrenilemeyen 41 ADL 707 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralanan olmazken kazayla ilgili tutanak tutuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa