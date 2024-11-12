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Kocaeli'de Park Halindeki Minibüste Cansız Bedene Ulaşıldı

Kocaeli'de Park Halindeki Minibüste Cansız Bedene Ulaşıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir minibüsten gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbarla 55 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki minibüsten kötü koku gelmesi üzerine yapılan ihbarla bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 54 AEK 440 plakalı minibüsten kötü kokular gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüse giren ekipler, Sebahattin Yılmaz'ın (55) cansız bedeniyle karşılaştı. Yılmaz'ın vücudunda kesici veya delici alet yarası bulunmadığı bildirildi.

Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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