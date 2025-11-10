2 ay önce birlikte halay çekmişler! Faciada ölen işçilerden geriye bu görüntüler kaldı

Haberler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm tesisinde hayatını kaybeden 6 işçinin, 2 ay önce tesiste bir arkadaşlarının düğünü için düzenlenen kutlamada halay çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

  • Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir tesiste çıkan yangında Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
  • Tesiste çalışanlara sigorta yapılmadığı ve iş güvenliği önlemlerinin bulunmadığı belirtildi.
  • Tesiste genellikle 15-20 yaş arası genç kadınların çalıştırıldığı ve onlara daha az ücret ödendiği ifade edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetti; 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

2 AY ÖNCE BİRLİKTE HALAY ÇEKMİŞLER

Hayatını kaybeden işçilerden geriye, tesiste yaklaşık 2 ay önce çekilen eğlence videoları kaldı. İşçilerin, düğünü olacak bir arkadaşlarını kutlamak için tesiste eğlence düzenlediği öğrenildi.

Görüntülerde, faciada ölen Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek'in de aralarında bulunduğu kadınların güldükleri ve halay çektikleri anlar yer aldı. Faciadan yaralı kurtulan Ayfer Aras, o anlara ait videoları gösterirken gözyaşlarına hakim olamadı.

"YAŞI KÜÇÜK KIZLAR GENELDE OKUL HARÇLIKLARINI ÇIKARTMAK İÇİN GELİYORLARDIR"

Tesiste 1 yıl çalışan ve ayrılan Sevgi Turung, iş yerindeki ihmallere ve çalışma şartlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Turung, "Yaşı küçük kızlar genelde okul harçlıklarını çıkartmak, hafta sonu çalışmak için geliyorlardı. Zaten sigorta hiç kimseye yapılmıyordu. Örneğin yaralanan Ayfer Aras 4 yıl çalıştı, ben bir sene çalıştım ve bizlere sigorta yapılmadı" dedi.

"BİZ KORKUYORDUK 'PATLAR MI ACABA?' DİYE"

Tesiste hiçbir iş güvenliği önleminin olmadığın ifade eden Turung, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Örneğin patron yanımıza gelirdi, içtiği sigarasını yere atardı. Biz korkuyorduk, 'patlar mı acaba?' diye. 1 sene boyunca ben öyle çalıştım. Kesinlikle güvenlik önlemi yoktu. Doğru düzgün paramızı da vermiyordu, az veriyordu. Sigorta yapmıyordu, öğle yemeği vermiyordu, herkes yemeğini evden götürüyordu, dayanacak gibi değildi. Bu yüzden bende işten çıktım."

"BEN 15-20 YAŞ ARASI ÇALIŞAN İSTİYORUM"

Sevgi Turung, tesiste genellikle kadınların çalıştırıldığına da dikkati çekerek, "Bu iş yeri ilk açıldığında 15-20 yaş arası çalışan istiyordu. Ben oraya iş görüşmesi için gittiğimde, 'Kaç yaşındasınız?' diye soruldu. 30 olduğumu söylediğimde, 'Seni alamam. Ben 15-20 yaş arası çalışan istiyorum' dedi. 'Ne alakası var? Sonuçta burası bir iş yeri' dedim. 1-2 ay sonra eleman aramaya başladı. İş başvurusunda bulunan 15-20 yaş arası değil de, bizim gibi kadınlar olunca mecbur kaldı. 15 yaşındaki kızlar da geliyordu, 13 yaşındaki kızlar da geliyordu. Onlara bizden daha az para veriyordu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
