Kocaeli'de Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir palet fabrikasında meydana gelen yangında alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale sürüyor.
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikası alev alev yanıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın Şekerpınar bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Bahçede bulunan paletler bir anda tutuştu. Kısa sürede alevler tüm fabrikayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Yangına müdahale sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa