Kocaeli'de P&G Fabrikasında İşçi Rehine Krizi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçilerin rehin alındığı P&G fabrika havadan görüntülendi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada işçiler, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından rehin aldı. Olay yerinde ikna çalışmaları sürerken, fabrika havadan görüntülendi. - KOCAELİ