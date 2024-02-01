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Kocaeli'de P&G Fabrikasında İşçi Rehine Krizi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Procter & Gamble (P&G) fabrikasında işçiler, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından rehin alındı. Olay yerinde ikna çalışmaları devam ederken, fabrika havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçilerin rehin alındığı P&G fabrika havadan görüntülendi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada işçiler, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından rehin aldı. Olay yerinde ikna çalışmaları sürerken, fabrika havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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