Kocaeli'de P&G Fabrikasında İşçi Rehine Krizi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Procter & Gamble (P&G) fabrikasında işçiler, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından rehin alındı. Olay yerinde ikna çalışmaları devam ederken, fabrika havadan görüntülendi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçilerin rehin alındığı P&G fabrika havadan görüntülendi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada işçiler, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından rehin aldı. Olay yerinde ikna çalışmaları sürerken, fabrika havadan görüntülendi. - KOCAELİ